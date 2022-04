Fußball-WM in Katar: DFB-Team in einer Gruppe mit Spanien, Japan und Costa Rica oder Neuseeland

Spanien und Japan stehen fest für die deutsche Nationalmannschaft. Um den dritten Platz der Gruppe E spielen Costa Rica und Neuseeland. In der Turnierplanung...

Doha (dpa) - Fragen an Bundestrainer Hansi Flick nach der WM-Auslosung in Doha. Wie bewerten Sie die Gruppe mit den Gegnern Spanien, Japan und Costa Rica oder...

Trotz Spanien: In dieser Gruppe ist das Weiterkommen Pflicht Die deutsche Nationalelf wurden am Freitag Spanien, Japan und der Play-off-Sieger zwischen Costa Rica und Neuseeland in Gruppe E zugelost. In dieser...

