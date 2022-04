Einige eigentlich russlandtreue Ex-Sowjetrepubliken reagieren auffällig zurückhaltend auf den Krieg in der Ukraine. Die Staaten sind gefangen in einem...

Einige eigentlich russlandtreue Ex-Sowjetrepubliken reagieren auffällig zurückhaltend auf den Krieg in der Ukraine. Die Staaten sind gefangen in einem...

In der Ukraine laufe alles nach Plan, das betont Wladimir Putin immer wieder. Eine Untersuchung zeigt die Verluste russischer und ukrainischer Truppen – und...

Ukraine-Krieg: Wie sich die Ukraine mit Bitcoin und NFTs wehrt Die Ukraine bekommt Krypto-Spenden in Millionenhöhe, Wladimir Klitschko will sein Land mit NFTs schützen. Doch auch in Russland wächst die Bedeutung des...

wiwo.de vor 5 Tagen - Finanzen