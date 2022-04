Butscha: Russland bestreitet Tötung von Zivilisten

Russland-Ukraine-Krieg: Annalena Baerbock kündigt nach Butscha weitere Sanktionen an In einem Kiewer Vorort wurden massive Gräueltaten von russischen Streitkräften an Zivilisten begangen. Das Entsetzen ist groß, der Westen kündigt nun neue...

Spiegel vor 6 Stunden - Top Auch berichtet bei • t-online.de



Flüchtende Mutter bestreitet plötzlich Bombardierung von Entbindungsklinik in Mariupol Kaum ein Schicksal hat so sehr bewegt wie die Schwangere, die im Schlafanzug aus der Entbindungsklinik in Mariupol floh. Nun gibt es ein weiteres Lebenszeichen...

Welt Online vor 8 Stunden - Top