Mo.ni.ka.r Ungarn hat in der EU nichts mehr zu suchen. Die Ungarn wissen was sie tun. Sie haben diesen korrupten wieder gewähl… https://t.co/MvgszPhrjV vor 40 Minuten Klaus-D. Sedlacek Wahl in Ungarn: Orbáns Botschaft für Europa https://t.co/XOFTB6XF4h vor 54 Minuten Klaus-D. Sedlacek Wahl in Ungarn: Orbáns Botschaft für Europa https://t.co/nUNTq8hiyp vor 56 Minuten