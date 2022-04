Butscha: US-Satellitenbilder zeigen Leichen vor Abzug russischer Truppen

05.04.2022 ( vor 1 Stunde )



behauptet, die Bilder des Massakers in Butscha seien von Ukrainern inzeniert worden. Bilder zeigen aber bereits vor dem russischen Abzug Russland behauptet, die Bilder des Massakers in Butscha seien von Ukrainern inzeniert worden. Bilder zeigen aber bereits vor dem russischen Abzug Leichen in den Straßen. 👓 Vollständige Meldung