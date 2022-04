Verkehr in Basel: Bei den E-Bikes wird härter durchgegriffen Am Freitag treten verschärfte Gesetze für die E-Bikes in Kraft. Das Tagfahrlicht wird Pflicht. Und bis 2024 muss ein Tacho angebracht werden.

Basler Zeitung vor 4 Tagen - Welt





Pandemie: In Shanghai beginnt neuer Corona-Lockdown für Millionen Shanghai (dpa) - In Shanghai ist die zweite Stufe des Lockdowns für weitere 16 Millionen Einwohner der ostchinesischen Hafenstadt in Kraft getreten. Nach dem...

t-online.de vor 4 Tagen - Welt





Fendrich: "Jeder soll selbst entscheiden" Impfkritische Fans wettern gegen den Austropop-Star wegen der Corona-Regeln. *Ärgerlich. *Seit Freitag gelten die neuen Corona-Maßnahmen in Wien, und damit...

oe24 vor 4 Tagen - Kultur



Entwurf: Testpflicht an Schulen und Kitas bis Ende April Die Corona-Testpflicht an Schulen und Kitas bleibt in Niedersachsen voraussichtlich bis Ende April bestehen. Das geht aus einem Verordnungsentwurf hervor, der...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland





Corona Berlin: Corona-Regeln in Berlin - Das gilt aktuell, das ist geplant Die aktuellen Corona-Regeln in Berlin bleiben bis Ende März in Kraft. Ab April kommt es zu umfangreichen Lockerungen. Der Überblick.

Berliner Morgenpost vor 1 Woche - Top



Presseschau zur Saarland-Wahl - „Von rund 40 Prozent runter auf 27 – das ist eine Klatsche, die bis nach Berlin klingt“ Die SPD hat mit Spitzenkandidatin Anke Rehlinger die Landtagswahl im Saarland gewonnen. Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis kam sie am Sonntag auf 43,5...

Focus Online vor 1 Woche - Politik