Inzidenz im Norden bei 1341, 7: Mehr Patienten in Kliniken Während sich die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein seit einigen Tagen nur minimal ändert, ist in den Krankenhäusern die Zahl der Corona-Patienten klar...

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland





Windparks: Artenschutz-Kompromiss soll für mehr Tempo sorgen Jahrelang stritten Umwelt- und Wirtschaftsministerium um den Artenschutz bei neuen Windparks. Jetzt haben sich die Ministerien auf Eckpunkte für einen...

Spiegel vor 2 Tagen - Top