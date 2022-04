Butscha nach dem Massaker: Verkohlte Leichen und Fassungslosigkeit

Bundestag diskutiert: Was muss aus den Gräueltaten von Butscha folgen? Auf Antrag von SPD, Grünen und FDP diskutieren die Parlamentarier die Massaker an Zivilisten im ukrainischen Butscha. Was muss aus den Gräueltaten folgen?...

Massaker in Butscha - Zeitung: Satellitenbilder widerlegen russische Darstellung New York (dpa) - Videos und Satellitenbilder aus dem Kiewer Vorort Butscha sollen nach Darstellung der "New York Times" Moskauer Behauptungen widerlegen, dass...

Ruf nach Aufklärung russischer Verbrechen Die grauenvollen Zustände, die sich nach dem Abzug russischer Truppen aus der Region Kiew – insbesondere in Butscha – zeigen, sorgen im Westen für...

Butscha nach dem Abzug - „So sieht die von Putin arrangierte 'Verteidigung der russischen Welt' aus“ Leichen mitten auf der Straße, ein Massengrab für 280 Menschen, zerstörte Panzer und Wohnhäuser. Nach dem Abzug russischer Truppen aus dem Großraum Kiew...

