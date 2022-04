Eigentlich wollte der Bundeskanzler das Thema Impfpflicht zur Chefsache machen. Doch dann gab er die Führung und Verantwortung an Karl Lauterbach ab. Ein...

In der Hafencity soll im Überseequartier Deutschlands erstes „Port des Lumières“ entstehen, das Kunstwerke neu erlebbar machen soll. Wenige Meter entfernt...

Geht der Zweikampf zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen in die nächste Runde? Bei der Formel-1-Rückkehr nach Australien gibt es viele offene Fragen. Vor...

Joe Biden führt den Widerstand des Westens gegen Putin an. Im eigenen Land aber setzen dem Präsidenten zwei Probleme zu - und die könnten die Demokraten bei...

Testsieger im Angebot: Hier bekommen Sie die Fitbit Sense günstiger Fitness-Tracker sollen primär machen, was der Name verspricht: Die Fitness tracken. Inzwischen können die kleinen Computer am Handgelenk aber wesentlich mehr...

CHIP Online vor 6 Stunden - Computer