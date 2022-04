08.04.2022 ( vor 3 Stunden )



Die Lage in Borodjanka ist laut Wolodymyr Selenskyj "viel schrecklicher" als in Butscha. Die Lage in Borodjanka ist laut Wolodymyr Selenskyj "viel schrecklicher" als in Butscha. Russland ändert nach ukrainischen Angaben seine Taktik. Das war die Nacht 👓 Vollständige Meldung