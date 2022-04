TanteMarion RT @oliver93877389: Stimmt, haben wir, weil er in der Welt verteilt wird. https://t.co/7zKxwIuEp6 vor 24 Minuten Jörg vom Örk RT @oliver93877389: Stimmt, haben wir, weil er in der Welt verteilt wird. https://t.co/7zKxwIuEp6 vor 27 Minuten Cornelia Depping Ihr Politiker habt doch auch unser Geld immer großzügig verteilt... https://t.co/6EALqnfMIP vor 31 Minuten Michael Hoffbauer x RT @oliver93877389: Stimmt, haben wir, weil er in der Welt verteilt wird. https://t.co/7zKxwIuEp6 vor 49 Minuten Bahar Er mit Sicherheit nicht. Er wird nicht arm. Und klar können wir vor allem arme „Grossfamilien“ unterstützen. Das si… https://t.co/KKb3AnBlKo vor 49 Minuten ®️EalaNicNaMara RT @oliver93877389: Stimmt, haben wir, weil er in der Welt verteilt wird. https://t.co/7zKxwIuEp6 vor 2 Stunden