Alexander New post (Angespannter Besuch: Steinmeier reist nach Warschau) has been published on https://t.co/RaBjl5DDcP - https://t.co/2Sd332pDab vor 11 Stunden Sebastian Pötter 🇺🇦🇩🇪🇧🇪🇪🇺🇺🇦 Was soll man von unserem Bundespräsidenten halten? Unfähig, die richtigen Konsequenzen aus seinem Fehlverhalten zu… https://t.co/MJacqAhi8g vor 11 Stunden