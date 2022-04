Nach dem Abzug der russischen Truppen werden in mehreren Kiewer Vororten Minen geräumt und Leichen exhumiert. Jetzt konnten Journalisten die Orte besuchen....

Ukraine-Krieg: Schon mehr als 1200 Tote in Region Kiew entdeckt Nach dem Abzug russischer Truppen werden nach ukrainischen Angaben immer neue Massengräber rund um Kiew entdeckt. Laut Staatsanwaltschaft wurden bereits mehr...

tagesschau.de vor 3 Tagen - Top