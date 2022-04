12.04.2022 ( vor 12 Stunden )

Was für ein sensationelles Fußballspiel in Madrid. Der FC Chelsea egalisiert das 1:3 gegen Real Madrid aus dem Hinspiel und sieht kurz vor Schluss wie der Sieger aus. Doch Real rettet sich in die Verlängerung. Dort schlägt wieder einmal Karim Benzema zu.