16.04.2022 ( vor 6 Stunden )

Der FC St. Pauli verpasst den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze. Guido Burgstaller schießt die Kiezkicker per Elfmeter zunächst in Führung, doch in der Nachspielzeit schlägt Sandhausen zurück. Die Highlights im Video.