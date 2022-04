Deutschland wird der Ukraine nach Angaben von Kanzler Olaf Scholz in Abstimmung mit westlichen Partnern Waffen liefern. Derweil ist die neue russische Offensive...

„Es geht um Waffen mit erheblicher Auswirkung“ Nach Angaben von Kanzler Scholz wird Deutschland der Ukraine in Abstimmung mit westlichen Partnern Waffen liefern. „Das Ziel ist es, das ukrainische Militär...

Welt Online vor 14 Stunden - Top