Ein russischer Oligarch kritisiert scharf den Krieg in der Ukraine - und insbesondere die russische Armee und Kreml-Chef Putin. Russland sei beschmutzt "von...

Am 3. Februar macht der russische Ex-Oberst Michail Chodarenok sechs Vorhersagen zum Krieg in der Ukraine. Drei Wochen später marschieren Putins Truppen im...

Russischen Kritikern des Militäreinsatzes in der Ukraine soll die Staatsbürgerschaft entzogen werden, fordert der russische Parlamentschef.

Mariupol (dpa) – Nach rund 50 Tagen Belagerung durch russische Truppen gilt Mariupol als das "Herz des Krieges" in der Ukraine. Wenn Mariupol fällt, dann...

Russischer Kommandant Dwornikow: Ein Syrien-Veteran übernimmt die Zügel in der Ukraine Der russische General Alexander Dwornikow ist berüchtigt für seine erbarmungslose Kriegsführung in Syrien. Jetzt setzt Putin ihn an die Spitze seiner Armee in...

Spiegel vor 1 Woche - Top