20.04.2022 ( vor 2 Stunden )



Am Abend treffen Emmanuel Macron und Marine Le Pen in ihrer einzigen TV-Debatte aufeinander. Umfragen zufolge erfährt der Amtsinhaber mehr Zuspruch von den Wählern. Am Abend treffen Emmanuel Macron und Marine Le Pen in ihrer einzigen TV-Debatte aufeinander. Umfragen zufolge erfährt der Amtsinhaber mehr Zuspruch von den Wählern. 👓 Vollständige Meldung