20.04.2022 ( vor 3 Stunden )



Gegen den Krieg kann Deutschland nicht tun, was es tun müsste. Das ist die Folge einer an Pathos und Profit orientierten Regierungspolitik. Gegen den Krieg kann Deutschland nicht tun, was es tun müsste. Das ist die Folge einer an Pathos und Profit orientierten Regierungspolitik. 👓 Vollständige Meldung