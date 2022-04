Kommen auch in deutschen Gärten vor: Bei diesen giftigen Tieren ist Vorsicht geboten Denkt man an ferne Länder, fallen einem schnell giftige Spinnen, Quallen oder Schlangen ein. Doch auch in deutschen Gärten und Wäldern gibt es das ein oder...

CHIP Online vor 2 Tagen - Computer





Mehr als 400 Tote bei Flut in Südafrika Nach den Überschwemmungen durch Starkregen in Südafrika ist die Zahl der Todesopfer auf über 400 gestiegen. Viele Menschen werden noch vermisst. Betroffen ist...

Deutsche Welle vor 4 Tagen - Top