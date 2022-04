Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Stunde



Teilchenbeschleuniger am CERN wieder hochgefahren 01:02 Nach dreijähriger Pause wurde der Teilchenbeschleuniger am Schweizer Cern wieder hochgefahren. Zwei Strahlenbündel wurden in gegenläufiger Richtung durch den 27 Kilometer langen Tunnel rund 100 Meter unter der Erde geschickt.