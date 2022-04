Moskau (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin hat bei seinem Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres die Kämpfe in der südostukrainischen Hafenstadt...

Bei einem Sektempfang in Moskau kritisiert Russlands Präsident Wladimir Putin den Ausschluss russischer Athleten von Wettkämpfen und aus Sportverbänden....

Zur Flucht von Zivilisten: Moskau verkündet Feuerpause bei Asow-Stahlwerk Seit Wochen toben heftige Kämpfe um das Asow-Stahlwerk in Mariupol. Ende vergangene Woche kündigt Putin an, das Gelände so engmaschig zu belagern, dass "keine...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt