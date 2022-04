wolfgang d. witt WELT WELT Gelähmte EU? Deshalb zögert die EU weiter mit der härtesten Sanktion: Den III. atomaren Weltkrieg! Nach d… https://t.co/IBq1QCJkyT vor 4 Stunden Rita Siebrecht Gelähmte EU? Deshalb zögert die EU weiter mit der härtesten Sanktion https://t.co/bJmKl2Rpsu #Ölembargo muss sofor… https://t.co/N2I13Y5Z4t vor 5 Stunden amsterdam_bill In German: Germany, Austria, Hungary reject blocking oil and gas imports from Russia, especially gas. EU-Außenbeauf… https://t.co/4KFPlk12m6 vor 9 Stunden Juha Merentie 🇺🇦 Gelähmte EU? Deshalb zögert die EU weiter mit der härtesten Sanktion via @welt https://t.co/ecljL50ddb vor 10 Stunden #futschi Gelähmte #EU? Deshalb zögert die EU weiter mit der härtesten Sanktion Die EU-Kommission hat die Hoffnung auf einen… https://t.co/VAZ23J4bfB vor 10 Stunden Joschi2006 Nicht die EU zögert beim Energieembargo, zögern tun letztlich nur unsere lobbyfreundliche Bundesregierung und die Ö… https://t.co/pXP35US7m1 vor 10 Stunden