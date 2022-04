Snafets RT @derspiegel: Sie wurde am 2. Januar 1903 geboren und starb vor ein paar Tagen: Der älteste Mensch der Welt, die Japanerin Kane Tanaka, w… vor 1 Stunde 消しゴム山 RT @derspiegel: Sie wurde am 2. Januar 1903 geboren und starb vor ein paar Tagen: Der älteste Mensch der Welt, die Japanerin Kane Tanaka, w… vor 3 Stunden Rainer🔴Moormann💉💉💉💉 RT @derspiegel: Sie wurde am 2. Januar 1903 geboren und starb vor ein paar Tagen: Der älteste Mensch der Welt, die Japanerin Kane Tanaka, w… vor 3 Stunden Michael Kunz RT @RND_de: Der älteste lebende Mensch, die Japanerin Kane Tanaka, ist vor wenigen Tagen im Alter von 119 Jahren gestorben. https://t.co/Ag… vor 4 Stunden diemitdemkrisenstabheult RT @derspiegel: Sie wurde am 2. Januar 1903 geboren und starb vor ein paar Tagen: Der älteste Mensch der Welt, die Japanerin Kane Tanaka, w… vor 4 Stunden maschu 🇪🇺 RT @SPIEGEL_alles: Sie wurde am 2. Januar 1903 geboren und starb vor ein paar Tagen: Der älteste Mensch der Welt, die Japanerin Kane Tanaka… vor 4 Stunden