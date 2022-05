29.04.2022 ( vor 4 Tagen )

„Es ist nicht das erste Mal, dass der ukrainische Botschafter Ungeheuerliches sagt“, kritisiert „Emma“-Herausgeberin Alice Schwarzer Botschafter Melnyks Reaktion auf ihren offenen Brief an Kanzler Scholz. Zuvor hatte sie mit weiteren Prominenten vor der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gewarnt.