05.05.2022 ( vor 3 Stunden )



Am Mittwochabend fielen in Duisburg Schüsse. Vorausgegangen war offenbar ein Streit. Als die Polizei eintraf, flüchteten einige Beteiligte. Die Beamten konnten aber 15 Personen in Gewahrsam nehmen. Es gibt bei einigen von ihnen Bezüge zum Rocker- und Clanmilieu. 👓 Vollständige Meldung