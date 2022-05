Eigentlich kam Alice Schwarzer zur Premiere von Sabine Derflingers Doku-Film über sie nach Wien. Wir aber wollten mit ihr über ihren offenen Brief reden, in...

Neuer Offener Brief widerspricht Schwarzer und Co. – „Ukraine kämpft auch für unsere Sicherheit“ Nach dem umstrittenen Offenen Brief von Alice Schwarzer und Co. kontern Intellektuelle, Autoren und Wissenschaftler mit einem Gegenappell an Bundeskanzler Olaf...

Welt Online vor 4 Tagen - Top