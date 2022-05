FAZ Politik Luiz Inácio Lula da Silva will wieder Präsident Brasiliens werden. In seiner Regierungszeit blühte die Wirtschaft –… https://t.co/WBRqFsIvtL vor 18 Minuten Frankfurter Allgemeine gesamt Luiz Inácio Lula da Silva will wieder Präsident Brasiliens werden. In seiner Regierungszeit blühte die Wirtschaft –… https://t.co/n4viz6nfGT vor 18 Minuten Ramón Torres RT @dw_deutsch: ▪ Selenskyi fordert Unterstützung für den Wiederaufbau der Ukraine ▪ Ukraine-Unterstützer können virtuelle Waffen kaufen ▪… vor 2 Tagen Rosa Wolke RT @dw_deutsch: ▪ Selenskyi fordert Unterstützung für den Wiederaufbau der Ukraine ▪ Ukraine-Unterstützer können virtuelle Waffen kaufen ▪… vor 2 Tagen ObergefreiterMichael Der Herr fordert wieder. Wie ein schreiendes, quengelndes Kind vor den Süßigkeiten an der Kasse. Im Gegensatz zu de… https://t.co/ARSLqVzxzX vor 2 Tagen Klaus-D. Sedlacek Ukraine aktuell: Selenskyj fordert Marshall-Plan https://t.co/BNaA552JSA vor 2 Tagen