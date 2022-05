Düsseldorf (dpa) - Der SV Werder Bremen hat beste Chancen als zweiter Club nach dem FC Schalke 04 direkt in die Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Die Mannschaft...

Schalke 04 steigt in die Bundesliga auf, alle freuen sich, besonders einer: Ex-Trainer Dimitrios Grammozis (43) ist wegen einer besonderen Klausel in seinem...

Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga. Die königsblauen Fans feierten frenetisch, stürmten den Platz der heimischen Veltins-Arena. Dabei haben sich...

Beim FC Schalke 04 gibt es schon wieder einen Grund zum Feiern: Am Tag nach dem Bundesliga-Aufstieg der Profis gewann die U 17 der Königsblauen zum ersten Mal...

Der FC Schalke 04 hat den Aufstieg in die Bundesliga vorzeitig perfekt gemacht. Die Gelsenkirchener gewannen in einem atemberaubenden Spitzenspiel gegen den FC...

Aufholjagd und Kartenflut: Schalke macht Aufstieg spektakulär klar Die Aufholjagd endet mit dem Aufstieg. Der FC Schalke 04 liegt im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli schon deutlich zurück, dann...

n-tv.de vor 1 Tag - Welt