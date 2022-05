Russland feiert den Sieg über den Nationalsozialismus. In seiner Ansprache zum Tag der Befreiung spricht Putin vom Krieg gegen die Ukraine als "präventive...

In einer mit Spannung erwarteten Rede zum "Tag des Sieges" rechtfertigt Wladimir Putin erneut den Krieg gegen die Ukraine. ntv.de überprüft diese...

In seiner Rede zum 9. Mai kündigt Putin nicht – wie vorher spekuliert – eine Generalmobilmachung an. Er droht auch nicht mit einem Atomkrieg. Der Wortlaut.

Einen Sieg über die Ukraine wird Wladimir Putin am 9. Mai nicht verkünden können. Aber was sonst? Historiker Stefan Creuzberger erklärt die Bedeutung dieses...

Olaf Scholz‘ Rede zum 8. Mai war der doppelte Versuch, Deutungshoheit zu gewinnen: in Richtung der Deutschen. Und in Richtung Wladimir Putins. Gelungen ist es...

Generalprobe für den Tag des Sieges - Atomraketen und „Weltuntergangsflugzeug“: Erste Einblicke in Putins Horror-Show Russland hat die Generalprobe für die traditionelle Militärparade am 9. Mai in Moskau begangen. Diese soll während des Krieges in der Ukraine russische...

