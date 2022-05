Besuch in der Ukraine : Jill Biden trifft Olena Selenskyj

Jan Vylita RT @exxpressat: Seit Beginn des Krieges zeigte sich Selenskyjs Ehefrau Olena nicht in der Öffentlichkeit. Bis die First Lady der USA, Jill… vor 5 Minuten Agnieszka Köfler RT @exxpressat: Seit Beginn des Krieges zeigte sich Selenskyjs Ehefrau Olena nicht in der Öffentlichkeit. Bis die First Lady der USA, Jill… vor 6 Stunden eXXpress Seit Beginn des Krieges zeigte sich Selenskyjs Ehefrau Olena nicht in der Öffentlichkeit. Bis die First Lady der US… https://t.co/ArIP5D7Z3y vor 7 Stunden Kitkat Ich denke der " Besuch " alleine spricht schon Bände "🙄🤫ntv mobil: First Lady Jill Biden zu Spontanbesuch in Ukrain… https://t.co/fxZgjO8aRk vor 15 Stunden BruNata RT @StimmeUkraine: First Lady Jill Biden zu überraschendem Besuch in der #Ukraine. https://t.co/xoen87qzS0 vor 18 Stunden Sevgi Hanım selenski hat wieder besuch bekommen. diesmal jill biden. sie machte kaffeeklatsch mit seiner frau. da muss ne kirme… https://t.co/2n8gultnni vor 19 Stunden