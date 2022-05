Nancy Gage-Lindner in defense of human rights Mutmaßliche #Infantizide nach Trennung, zdA Statistik zur letalen Gefährdung nach Trennung v gewaltausübendem Famil… https://t.co/PhnBUUByoO vor 2 Sekunden

Gundheri RT @berlinerzeitung : In der Innenstadt wurden ein totes Mädchen und ein schwer verletzter Junge gefunden, der später im Krankenhaus starb.… vor 3 Minuten

🇪🇺ZombiemitHerz❤🌈 RT @focusonline : Gräueltat in Hessen: Zwei Kinder in Hanau getötet - Polizei fahndet nach Verdächtigem https://t.co/4KZ90nsY58 vor 8 Minuten

Banga Azadî☀️ RT @focusonline : Gräueltat in Hessen: Zwei Kinder in Hanau getötet - Polizei fahndet nach Verdächtigem https://t.co/4KZ90nsY58 vor 25 Minuten

Dziennik Berliński RT @focusonline : Gräueltat in Hessen: Zwei Kinder in Hanau getötet - Polizei fahndet nach Verdächtigem https://t.co/4KZ90nsY58 vor 27 Minuten

Gunter Rentzsch Verdacht auf Tötungsdelikt in Hanau: Totes Mädchen auf Balkon gefunden – Junge stirbt in Krankenhaus https://t.co/cIZgHMKpJI via @derspiegel vor 33 Minuten