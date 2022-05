Kirsten Feldges 😜Bei Flussüberquerung: Russische Armee manövriert sich in Falle – und verliert fast ein ganzes Bataillon https://t.co/3dlYOKl84k via @welt vor 50 Minuten

🇺🇦 Gunnar Ries Bei Flussüberquerung: Russische Armee manövriert sich in Falle – und verliert fast ein ganzes Bataillon https://t.co/7CA9QIbnxP via @welt vor 1 Stunde

Denken hilft ! #Ukraine // translated // At a river crossing : Russian army maneuvers itself into a trap - and loses almost a whol… https://t.co/SiI5wH1TCT vor 1 Stunde