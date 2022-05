13.05.2022 ( vor 4 Stunden )



Schuld ist in Russland immer die Nato: Eine Ausstellung in Moskau unterstützt Wladimir Putins Ukraine-Krieg ideologisch. Gerade weil er nicht so läuft wie geplant. Schuld ist in Russland immer die Nato: Eine Ausstellung in Moskau unterstützt Wladimir Putins Ukraine-Krieg ideologisch. Gerade weil er nicht so läuft wie geplant. 👓 Vollständige Meldung