Der klare Sieg in NRW stärke Parteichef Merz - diese Botschaft sendet die CDU. In der SPD hofft man trotz der Schlappe, die Grünen wollen sich noch nicht entscheiden, die FDP nennt ihr Der klare Sieg in NRW stärke Parteichef Merz - diese Botschaft sendet die CDU. In der SPD hofft man trotz der Schlappe, die Grünen wollen sich noch nicht entscheiden, die FDP nennt ihr Ergebnis "desaströs". Wie die Parteien den Wahlausgang bewerten. 👓 Vollständige Meldung