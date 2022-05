Sports Illustrated Deutschland Die Dallas Mavericks jubeln. Hingegen böse Klatsche für die Phoenix Suns, die noch nie einen NBA-Titel gewonnen hab… https://t.co/4nHz90Nr99 vor 4 Stunden SPIEGEL Ticker Meister Milwaukee Bucks scheitert in der zweiten NBA-Playoff-Runde in Spiel sieben an den Celtics. Auch die Suns ve… https://t.co/GqNZlswXLd vor 7 Stunden SPIEGEL Sport Meister Milwaukee Bucks scheitert in der zweiten NBA-Playoff-Runde in Spiel sieben an den Celtics. Auch die Suns ve… https://t.co/PDwXWiuHdG vor 7 Stunden