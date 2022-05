19.05.2022 ( vor 5 Stunden )



Im Internet geht ein Video viral, in dem der frühere US-Präsident von einem "brutalen und komplett ungerechtfertigten Krieg" spricht, dabei Wladimir Putin meint und dann in die eigene Irak-Geschichte stolpert.