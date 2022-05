Klaus-D. Sedlacek Trainer in der Bundesliga: Klubs suchen ihren Klopp https://t.co/dmOmvc7PK8 vor 58 Minuten Klaus-D. Sedlacek Trainer in der Bundesliga: Klubs suchen ihren Klopp https://t.co/wccA0S5665 vor 59 Minuten Cityreport24 Trainer-Karussell in der Bundesliga - Sechs Klubs suchen jetzt einen neuen Coach - mindestens… https://t.co/wqgcGBzXBY vor 2 Tagen 1899 Addict Bundesliga: Nächster Trainer weg! Fünf Klubs suchen einen neuen Coach #TSG | Revier Sport https://t.co/Oj9otPyxOC vor 3 Tagen