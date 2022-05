Daniela Wurbs RT @welt: Diese Maßnahmen werden in Deutschland gegen Affenpocken ergriffen https://t.co/QcMvC30CHZ https://t.co/Vr4nPtQ95t vor 4 Minuten shz.de Mehrere Bundesländer meldeten bereits bestätigte Infektionen mit dem #Affenpocken-Virus. Nun soll es Regeln für den… https://t.co/oESPjUvu1j vor 4 Stunden Zygfryd Frei RT @welt: Diese Maßnahmen werden in Deutschland gegen Affenpocken ergriffen https://t.co/QcMvC30CHZ https://t.co/Vr4nPtQ95t vor 6 Stunden Elisabeth Kliesspies RT @welt: Diese Maßnahmen werden in Deutschland gegen Affenpocken ergriffen https://t.co/QcMvC30CHZ https://t.co/Vr4nPtQ95t vor 7 Stunden Tina De Boer RT @welt: Diese Maßnahmen werden in Deutschland gegen Affenpocken ergriffen https://t.co/QcMvC30CHZ https://t.co/Vr4nPtQ95t vor 7 Stunden 𝕲𝖊𝖗𝖒𝖆𝖓𝖎𝖈𝖆 MGGA🇩🇪🇨🇵🇺🇸🇬🇧🇦🇹🇾🇪 Diese Maßnahmen werden in Deutschland gegen Affenpocken ergriffen https://t.co/fWSTRURbmA vor 7 Stunden