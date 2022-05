25.05.2022 ( vor 3 Stunden )



Das Massaker von Parkland, die Schüsse in Sandy Hook und jetzt der Das Massaker von Parkland, die Schüsse in Sandy Hook und jetzt der Amoklauf in Texas: Zu viele Menschen in den USA sterben durch Waffengewalt. Wann hört es auf? 👓 Vollständige Meldung