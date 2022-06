DieNachrichten "Es ist keine Frage, dass Nahrungsmittel in vielen unterschiedlichen Facetten als Kriegswaffe genutzt werden." https://t.co/BG7wc4BLQn vor 2 Tagen Welthungerhilfe (WHH) Werden Nahrungsmittelexporte als "stille Waffe" missbraucht? Sind die Sanktionen schuld an hohen Getreidepreisen? K… https://t.co/KmQnldrvdZ vor 5 Tagen Chr Winterhalter RT @aposylt: Wer legt die Minen im Schwarzen Meer? Wer liefert Weizen, wenn Exporte aus der #Ukraine️ ausfallen? @DeutscheWelle - Faktenche… vor 6 Tagen Astrid Prange de Oliveira Wer legt die Minen im Schwarzen Meer? Wer liefert Weizen, wenn Exporte aus der #Ukraine️ ausfallen? @DeutscheWelle… https://t.co/foA4LqWAKX vor 6 Tagen DieNachrichten "Es ist keine Frage, dass Nahrungsmittel in vielen unterschiedlichen Facetten als Kriegswaffe genutzt werden." https://t.co/v1Pg4ZdrK0 vor 6 Tagen