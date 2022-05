FC Liverpool vs. Real Madrid: Diese Fans fuhren zu einem Champions-League-Finale und wurden zu Rettern

mertinho madrid hat sich diese saison leider mies sympathisch gemacht bei mir (als barca fan). blessed diese historische Sai… https://t.co/xuaKnWC4FD vor 9 Stunden Tim Real Madrid hat in der Champions League nicht immer brilliert, aber sie haben gegen PSG, Chelsea, City und Liverpoo… https://t.co/4Rkjdhka0b vor 10 Stunden Mugiiii Real ist die beste Mannschaft was die diese Saison gemacht haben krass das mit Paris das mit Chelsea das mit City u… https://t.co/fAmPSBP2pI vor 10 Stunden Nathalie „AUFSTEIGERIN“ Lehmann #Moin Also, jetzt mal Butter bei die Fische. Real Madrid diese Saison den 14. Titel und Liverpool nächste Saison d… https://t.co/9GdGgbFnXp vor 10 Stunden ǝqnɔ ɥʇɹɐp 🇺🇦☮️ | Thor Diese destruktive Art und Weise, mit der Real Madrid gerade spielt, die ist sowas von scheiße. Heute gewinnt wahr… https://t.co/hKmq6ZMURr vor 10 Stunden コンサバ太郎 RT @derspiegel: Liverpool gegen Real Madrid im Endspiel der Königsklasse, das gab es schon mal: 2018 in Kiew. Damals durften Liverpool-Fans… vor 10 Stunden