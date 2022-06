02.06.2022 ( vor 6 Stunden )



Der frühere Mainzer Coach kommt aus Russland in die Hauptstadt. Er folgt nach dem gerade so erreichten Klassenerhalt auf Felix Magath - im Verein gibt es zahlreiche Baustellen.