Gnumpf #IchHabeMitgemacht #IchHabeNICHTMitgemacht EIL: Misstrauensvotum gegen Premierminister Boris Johnson https://t.co/M3eGGM22rZ via @YouTube vor 2 Minuten Nicole Kirchler RT @tessaszy: Kaum ist die Party der Queen vorbei, geht es wieder los mit Partygate - jetzt wirds aber sehr ernst mit einem Misstrauensvotu… vor 12 Minuten Christoph Prössl Misstrauensvotum gegen Boris Johnson: Wie läuft das Verfahren, warum gibt es Ärger in der Partei, wie geht es nun w… https://t.co/wuO0p3Py5t vor 16 Minuten Johannes Bogatz Warum redet hier eigentlich niemand über #BorisJohnson? Man abgesehen von seinen Corona Partys in der Downing Stree… https://t.co/gT3DHjbGvm vor 20 Minuten Deutschland Germany Die Tories können nicht mit Johnson – aber auch nicht ohne https://t.co/5F5q14pnWM https://t.co/6Iru5VTq2H vor 21 Minuten Elisabeth Brandenburger RT @o_human5: Misstrauensvotum gegen Boris Johnson. #ntv vor 22 Minuten