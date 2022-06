Efeu ❤️Brüssel🇪🇺 https://t.co/glYxeVFLz6 vor 10 Minuten Bioethanol RT @MVaK_eV: Benzin und Diesel: Beerdigt Brüssel jetzt den Verbrennungsmotor? https://t.co/CrSJ8kP3be via @derspiegel vor 1 Stunde Ρίκο Κγννεμανν RT @_Katja_Diehl_: Ja, bitte. "Beerdigt Brüssel jetzt den Verbrennungsmotor? Im Europaparlament steht am Mittwoch das Schicksal der konvent… vor 1 Stunde Gabriele Sorg (S+) Benzin und Diesel: Beerdigt Brüssel jetzt den Verbrennungsmotor? Ja, hoffentlich, denn sonst wird das nix mit… https://t.co/jBqNgcLUds vor 2 Stunden Rainer Kümpel 🇺🇦🇺🇦 RT @_Katja_Diehl_: Ja, bitte. "Beerdigt Brüssel jetzt den Verbrennungsmotor? Im Europaparlament steht am Mittwoch das Schicksal der konvent… vor 7 Stunden Timo Benzin und Diesel: Beerdigt Brüssel jetzt den Verbrennungsmotor? (€) https://t.co/s3a9PjHs5q https://t.co/3HWKWBzvhy vor 8 Stunden