Berliner Zeitung Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich nach dem tödlichen Auto-Vorfall am Berliner #Breitscheidplatz best… https://t.co/CpEBx1V71v vor 5 Tagen Hauptstadt Studio 🇩🇪 RT @Berlin_Ticker: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich nach dem tödlichen Auto-Vorfall in Berlin bestürzt geäußert. "Meine Ged… vor 5 Tagen Morgenpost/Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich nach dem tödlichen Auto-Vorfall in Berlin bestürzt geäußert. "Mein… https://t.co/8yP0B4tNB2 vor 5 Tagen Die Nachrichten Bundespräsident Steinmeier hat sich in einem Kondolenzschreiben bestürzt über den Anschlag auf eine katholische Kir… https://t.co/B3e45IRMUL vor 6 Tagen epd Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich bestürzt über den Anschlag auf einen Pfingstgottesdienst in… https://t.co/n1ad7tosoS vor 6 Tagen