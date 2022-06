08.06.2022 ( vor 7 Stunden )



Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen des Mannes, der in Berlin in eine Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen des Mannes, der in Berlin in eine Menschenmenge gerast ist. Die Hinweise, dass der Fahrer mit Absicht handelte, verdichten sich. Bei dem Vorfall starb eine Lehrerin. 👓 Vollständige Meldung