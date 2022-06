Juvel "Deutschland hatte der Ukraine jüngst Waffenlieferungen zugesagt" und weiterhin nichts geliefert. Ansonsten? Befind… https://t.co/ivjtWUZed8 vor 50 Minuten Dieter Steffmann Russland-Ukraine-Krieg: Das geschah in der Nacht zu Freitag (10. Juni) https://t.co/3cdTKp0hpm vor 2 Stunden Marcus #Melnyk sagt, man müsse dringend die »enorme militärische Überlegenheit« Russlands brechen. Ich dachte, die… https://t.co/v49ehD9OfF vor 2 Stunden Marcus Ukrainische Propaganda entlarvt sich: Luhansker Gouverneur Hajdaj: Das Verhältnis liege bei eins zu zehn. Zu ukrain… https://t.co/7zgAalGgCm vor 2 Stunden Christa Hoelters Russland-Ukraine-Krieg: Das geschah in der Nacht zu Freitag (10. Juni) https://t.co/DOmlgXE6re vor 2 Stunden Raffaele La Ciura Krieg in Osteuropa: Kämpfe auf dem Donbass gehen weiter, Melnyk will schnelle Waffenlieferungen – das geschah in de… https://t.co/Wdql65jCBG vor 2 Stunden