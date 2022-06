10.06.2022 ( vor 2 Stunden )



Die Bundesregierung hat das Todesurteil gegen ausländische Kämpfer in der Separatisten-Region Donezk als Missachtung des Völkerrechts kritisiert. Großbritannien spricht von einem "illegalen" Gericht und sieht Russland in der Verantwortung.