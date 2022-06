Ludger Krusenbaum RT @Tagesspiegel: Die erste Runde der Parlamentswahl in #Frankreich hat offiziell begonnen. Auf der kleinen französischen Inselgruppe Saint… vor 33 Minuten Ueberschriften Frankreich: Französische Parlamentswahl startet in Überseegebieten https://t.co/5lI2ub2oXf vor 36 Minuten Tagesspiegel Die erste Runde der Parlamentswahl in #Frankreich hat offiziell begonnen. Auf der kleinen französischen Inselgruppe… https://t.co/rGKIc2vjp8 vor 38 Minuten